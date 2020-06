डॉ जोसेफ मार थोमा के जन्मदिन के मौके पर आज संबोधन देंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली: डॉ जोसेफ मार थोमा के 90वें जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे संबोधन देंगे. ये संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा.

मार थोमा चर्च के कई भारतीय और विदेशी फॉलोअर्स इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे. पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी.

Looking forward to addressing the 90th birthday celebrations of The Most Rev. Dr. Joseph Mar Thoma Metropolitan at 11 AM via video conferencing. Several followers of the Mar Thoma Church from India & abroad will be a part of the programme. You can watch it on DD or the NaMo App.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2020