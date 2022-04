श्रीलंका के 'संकटमोचक' बनेंगे PM मोदी! अब तक 19 हजार करोड़ रुपये की भेजी मदद

नई दिल्ली: आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका (Sri Lanka) के लिए भारत (India) संकटमोचक बनकर सामने आया है. श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले (Gopal Baglay) ने बताया कि भारत इस साल जनवरी से अब तक श्रीलंका को 250 करोड़ डॉलर यानी करीब 19 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक मदद भेज चुका है. उन्होंने कहा कि भारत, श्रीलंका की मदद के लिए मुस्तैदी से खड़ा हुआ है.

India has responded to urgent requests from Sri Lanka with promptness. Since January this year, support from India to Sri Lanka exceeds US dollars 2.5 billion: India's High Commissioner to Sri Lanka, Gopal Baglay to ANI

