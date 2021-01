पीएम मोदी ने Joe Biden को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर दी बधाई

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी और कहा कि वह भारत-अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए बाइडेन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कड़ी सुरक्षा के बीच बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. डेमोक्रेट नेता, 78 वर्षीय बाइडेन को मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने वाशिंगटन के कैपिटल हिल के वेस्ट फ्रंट में पद की शपथ दिलाई. पारंपरिक रूप से इसी जगह पर अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है.

पीएम मोदी ने किए कई ट्वीट

मोदी ने कहा ट्वीट किया, 'जो बाइडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई. भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हूं.'

My best wishes for a successful term in leading USA as we stand united and resilient in addressing common challenges and advancing global peace and security. — Narendra Modi (@narendramodi) January 20, 2021

प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, 'अमेरिका का नेतृत्व करने के लिए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं. साझा चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के लिए हम साथ खड़े हैं.' पीएम मोदी ने कहा कि भारत-अमेरिका संबंध साझा मूल्यों पर आधारित हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बहुआयामी द्विपक्षीय एजेंडे, बढ़ते आर्थिक संबंध और लोगों के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं.

The India-US partnership is based on shared values. We have a substantial and multifaceted bilateral agenda, growing economic engagement and vibrant people to people linkages. Committed to working with President @JoeBiden to take the India-US partnership to even greater heights. — Narendra Modi (@narendramodi) January 20, 2021

Congratulations to @KamalaHarris on being sworn-in as @VP. It is a historic occasion. Looking forward to interacting with her to make India-USA relations more robust. The India-USA partnership is beneficial for our planet. — Narendra Modi (@narendramodi) January 20, 2021

राहुल गांधी ने बाइडेन और हैरिस को दी शुभकामनाएं

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति और कमला हैरिस के उप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि अमेरिका में लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू हो रहा है. उन्होंने ट्वीट किया, 'अमेरिका को उसके लोकतंत्र के नए अध्याय की बधाई. राष्ट्रपति बाइडेन और उप राष्ट्रपति कमला हैरिस को शुभकामनाएं.'

Congratulating the USA on a new chapter of their democracy. Best wishes to President Biden and Vice-President Harris.#InaugurationDay — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 20, 2021

