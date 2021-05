बंगाल में जीत के लिए PM मोदी ने Mamata Banerjee को दी बधाई, बोले- COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में पूरा समर्थन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की जीत के लिए ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को बधाई दी है. उन्होंने कहा, केंद्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और COVID-19 महामारी पर काबू पाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को हर संभव समर्थन देगा.

Congratulations to Mamata Didi for @AITCofficial's win in West Bengal. The Centre will continue to extend all possible support to the West Bengal Government to fulfil people’s aspirations and also to overcome the COVID-19 pandemic. @MamataOfficial

— Narendra Modi (@narendramodi) May 2, 2021