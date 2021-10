PM Modi इटली और ब्रिटेन के 5 दिनों की यात्रा पर रवाना, G-20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इटली और ब्रिटेन के पांच दिनों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं. पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी (Mario Draghi) के निमंत्रण पर जी-20 देशों के नेताओं के 16वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने रोम जा रहे हैं. इसके बाद वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) के आमंत्रण पर एक से दो नवंबर तक ब्रिटेन के ग्लासगो की यात्रा करेंगे.

दौरे से पहले पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'मैं रोम में 16वें G-20 लीडर्स समिट में भाग लूंगा और जी-20 देशों के नेताओं के साथ कोरोना महामारी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से दुनिया की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सुधार पर पड़ने वाले असर को लेकर चर्चा में शामिल होऊंगा.'

Over the next few days, I would be in Rome, the Vatican City and Glasgow to attend important multilateral gatherings like the @g20org and @COP26. There would also be various bilateral and community related programmes during this visit.https://t.co/0OXpm1Nhcy — Narendra Modi (@narendramodi) October 28, 2021