यूपी चुनाव: पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा- बंपर वोटिंग से परिवारवादियों की नींद हराम

लखनऊ: यूपी असेंबली के दूसरे चरण (UP Assembly Election 2022) के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. योगी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने में जुटे पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कन्नौज (PM Narendra Modi Election Speech in Kannauj) में जनसभा को संबोधित किया.

'गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही सरकार'

पीएम मोदी ने कहा, 'ये डबल इंजन की सरकार है जो महामारी के इस समय में बीते कई महीनों से गरीब को मुफ्त अनाज दे रही है. यूपी के गरीब ये याद रखें कि इन घोर परिवारवादियों की आंखों में गरीब कल्याण की योजनाएं उनको खटक रही हैं.'

उन्होंने कहा, 'इन्होंने मेड इन इंडिया टीकों को भाजपा का टीका बताकर गरीबों के जीवन से बहुत बड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश की. हमारी सरकार पूरी शक्ति से जुटी है कि यूपी के एक एक गरीब को कोरोना की वैक्सीन लग जाए. लेकिन इन लोगों ने इस अभियान में भी बाधा डालने की कोशिश की.'

'कोरोना महामारी का जमकर मुकाबला किया'

कोरोना पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'ये डबल इंजन की सरकार ही है जिसके कारण 100 साल के सबसे बड़े संकट का कोरोना महामारी का यूपी ने डटकर मुकाबला किया. अगर ये संकट उनके जमाने में आया होता 2017 से पहले आया होता तो उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी समस्या हो जाती.'

पीएम (Narendra Modi) ने कहा, 'आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों मरीजों को मुफ्त इलाज मिला, क्योंकि यहां डबल इंजन की सरकार है. दशकों पुरानी सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुईं, हर घर जल योजना पर काम हुआ, क्योंकि यहां डबल इंजन की सरकार है.'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'गरीबों को घर देने में यूपी अव्वल राज्यों में रहा, क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है. गरीब बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन तेजी से मिले, क्योंकि यहां डबल इंजन की सरकार है. लाखों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिला, क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है.'

'पशुपालन में आत्मनिर्भर हुआ यूपी'

उन्होंने कहा, 'पशुपालन से जुड़े एक बड़े समाज को जिन्हें पिछड़ा कहा गया, 'हमें में उनकी समृद्धि, उनकी गरिमा की चिंता थी. जो काम इनको छोटे लगते हैं, हमें उनमें गरीब की तरक्की का समाधान दिखता है. हमें उसकी चिंता थी जिसके पास या तो ज़मीन है ही नहीं, या फिर बहुत कम है. हमें उन बहनों की चिंता थी जिनके लिए पशुपालन आत्मनिर्भरता का, आत्मसम्मान का माध्यम है.'

एसपी पर करारा निशाना साधते हुए पीएम (Narendra Modi) बोले, 'घोर परिवारवादियों की कुनीति का एक गवाह कन्नौज का इत्र उद्योग भी है. इन्होंने अपने भ्रष्टाचार से, अपने काले कारनामों से यहां के इत्र कारोबार को बदनाम किया. इन्होंने इत्र को करप्शन से जोड़ा. हम इस इत्र को ग्लोबल ब्रांड बनाने में जुटे हुए हैं. दुनिया में कन्नौज के इत्र का डंका बजे इसके लिए हम काम कर रहे हैं.'

'परिवारवादी पार्टियां कर रही जनता का शोषण'

पीएम मोदी (Narendra Modi) ने कहा, 'लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए कहा जाता है कि Government of the people, by the people, for-the-people. यानि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन. हमारे देश की घोर परिवारवादी पार्टियों ने, लोकतंत्र की इस भावना को ही बदल दिया.'

विपक्षी पार्टियों पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'ये लोग कहते हैं- परिवार का, परिवार के लिए, परिवार द्वारा शासन. यानी Government of the family, by the family, for the family.'

विपक्ष के उम्मीदवारों पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री (Narendra Modi) बोले, 'जिनकी राजनीतिक बुनियाद अपराध, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर टिकी हो वो कभी सुधर नहीं सकते हैं. आप देखिए, इन लोगों ने कैसे-कैसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है, इनके ज्यादातर उम्मीदवार हिस्ट्रीशीटर हैं और कई तो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं. योगी जी के नेतृत्व ने जिस प्रकार दंगों को रोका है, हमें उसे स्थायी स्वरूप देना है. हमें दोबारा ऐसी हरकतों को उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देना है.'

'गुंडे-बदमाशों का इलाज केवल बीजेपी के पास'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'यूपी का सामान्य से सामान्य मतदाता भी समझ रहा है कि दंगाइयों और गुंडे-बदमाशों के इलाज की दवा सिर्फ भाजपा सरकार के ही पास है. विकास के लिए, रोजगार के लिए, निवेश के लिए शांति का माहौल सबसे पहली शर्त है. इसलिए उत्तर प्रदेश आज कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रहा है.'

उन्होंने कहा, 'ये एकजुटता दंगावाद से मुक्ति के पक्ष में है. ये एकजुटता, कानून व्यवस्था के पक्ष में है. ये एकजुटता महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के पक्ष में है. दो दिन से घोर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं, उनकी हराम हो गई है. वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर, वोटों को बांट देंगे. लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं.'

'फिर बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार'

पीएम मोदी (Narendra Modi) ने कहा, 'अब मुकाबला इस बात का है कि बीजेपी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी वो पहले से कितनी ज्यादा सीटें लेकर बनेगी, इसका मुकाबला चल रहा है. यूपी में लड़ाई इस बात की नहीं है कि किसकी सरकार बनेगा या किसकी सरकार नहीं बनेगी. पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही.'

