41 साल बाद ओलंपिक मेडल जीतने वाली Indian Hockey Team को PM Modi ने दी बधाई, ऐसे की तारीफ

नई दिल्ली: सिमरनजीत सिंह (Simranjeet Singh) के दो गोल की बदौलत भारत ने दो बार पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए गुरुवार को ओलंपिक के हॉकी मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया. इसके साथ ही भारत ने ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक (Bronze Medal) जीत लिया. भारतीय पुरुष हॉकी टीम (Indian Men's Hockey Team) की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने जमकर तारीफ की और जीत पर बधाई दी.

भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व: पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट कर कहा, 'ऐतिहासिक! एक ऐसा दिन जो हर भारतीय की याद में अंकित होगा. कांस्य पदक जीतने के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पूरे देश, खासकर हमारे युवाओं की कल्पना पर कब्जा कर लिया है. भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है.'

Historic! A day that will be etched in the memory of every Indian. Congratulations to our Men’s Hockey Team for bringing home the Bronze. With this feat, they have captured the imagination of the entire nation, especially our youth. India is proud of our Hockey team. — Narendra Modi (@narendramodi) August 5, 2021

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा, 'हमारी पुरुष हॉकी टीम को 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक पदक जीतने के लिए बधाई. टीम ने जीतने के लिए असाधारण कौशल, लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाया. यह ऐतिहासिक जीत हॉकी में एक नए युग की शुरुआत करेगी और युवाओं को खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी.

Congratulations to our men's hockey team for winning an Olympic Medal in hockey after 41 years. The team showed exceptional skills, resilience & determination to win. This historic victory will start a new era in hockey and will inspire the youth to take up and excel in the sport — President of India (@rashtrapatibhvn) August 5, 2021

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट कर कहा, 'ब्रिलियंट इन ब्लू. 41 लंबे वर्षों के बाद हमें ओलंपिक पदक दिलाने के लिए शानदार जीत पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई. #Tokyo2020 पर यह ऐतिहासिक जीत खिलाड़ियों की आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगी. भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं.'

Brilliant in Blue

Congratulations Indian Men’s #Hockey Team on the spectacular victory to give us an Olympic medal after 41 long years. This historic win at #Tokyo2020 will inspire generation of sportspersons. All the very best for future. #Cheer4India @thehockeyindia — Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) August 5, 2021

लड़कों, तुमने कर दिया: अनुराग ठाकुर

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anuraj Thakur) ने ट्वीट कर कहा, 'भारत के लिए एक अरब चीयर्स! लड़कों, तुमने कर दिया! हम शांत नहीं रह सकते! #टीमइंडिया! हमारी पुरुष हॉकी टीम ने आज फिर से ओलंपिक इतिहास की किताबों में अपना दबदबा बनाया और अपने भाग्य को परिभाषित किया! हमें आप पर बेहद गर्व है!'

A BILLION CHEERS for INDIA! Boys, you’ve done it !

We can’t keep calm !#TeamIndia ! Our Men’s Hockey Team dominated and defined their destiny in the Olympic history books today, yet again ! We are extremely proud of you!#Tokyo2020 pic.twitter.com/n78BqzcnpK — Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 5, 2021

पूरे देश को गौरवान्वित किया: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, 'बधाई हो #टीमइंडिया. प्रत्येक भारतीय के लिए बेहद गर्व और खुशी का क्षण है कि हमारी पुरुष हॉकी टीम ने #Tokyo2020 में कांस्य पदक जीता है. आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है.'

Congratulations #TeamIndia. A moment of immense pride and joy for every Indian that our Men’s Hockey Team has won the Bronze Medal at #Tokyo2020. You have made the entire nation proud. pic.twitter.com/Nl9LIujhVR — Amit Shah (@AmitShah) August 5, 2021

यह एक बड़ा पल है: राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इसे एक बड़ा पल बताया और ट्विटर पर लिखा, 'भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई! यह एक बड़ा क्षण है. आपकी उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है. वेल डिजर्व्ड विक्ट्री!'

Congratulations to Indian Men’s Hockey Team! This is a big moment- the whole country is proud of your achievement. Well-deserved victory! #Olympics — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 5, 2021

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने ट्वीट कर कहा, 'टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. इस जीत पर हर भारतीय गौरवान्वित है. मेरी कामना है कि टीम प्रगति के शीर्ष पर पहुंचे और भारत का नाम रौशन करते रहे.'

टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस जीत पर हर भारतीय गौरवान्वित है। मेरी कामना है कि टीम प्रगति के शीर्ष पर पहुंचे और भारत का नाम रौशन करते रहे।#Tokyo2020@TheHockeyIndia — Nitish Kumar (@NitishKumar) August 5, 2021

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा, 'पुरुषों की हॉकी टीम ने शानदार मैच में जर्मनी को हराकर #ओलंपिक में कांस्य पदक जीता. देश के लिए गर्व और ऐतिहासिक क्षण. 41 साल बाद पोडियम तक पहुंचना एक जबरदस्त उपलब्धि और हॉकी ब्रॉन्ज गोल्ड के बराबर है.बधाई हो.'

A proud & historic moment for the nation as Men’s Hockey Team wins Bronze Medal in #Olympics by defeating Germany in a scintillating match. A tremendous achievement to be finishing on the podium after 41 years and the Hockey Bronze is worth its weight in Gold. Congratulations pic.twitter.com/9LK8bu6mEY — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) August 5, 2021

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, 'आज टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीता है. आज की सफलता ने भारतीय हॉकी के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय को जोड़ा है. 'टीम इंडिया' की इस अविस्मरणीय उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है. हार्दिक बधाई 'टीम इंडिया'. जय हिन्द!'

आज टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीता है। आज की सफलता ने भारतीय हॉकी के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय को जोड़ा है। 'टीम इंडिया' की इस अविस्मरणीय उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। हार्दिक बधाई 'टीम इंडिया'। जय हिन्द! — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 5, 2021

भारत के लिए इन खिलाड़ियों ने किया गोल

भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक जीता. आठ बार की ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की तीसरे नंबर की भारतीय टीम एक समय 1-3 से पिछड़ रही थी, लेकिन दबाव से उबरकर आठ मिनट में चार गोल दागकर जीत दर्ज करने में सफल रही. भारत के लिए सिमरनजीत सिंह (17वें मिनट और 34वें मिनट) ने दो, जबकि हार्दिक सिंह (27वें मिनट), हरमनप्रीत सिंह (29वें मिनट) और रूपिंदर पाल सिंह ने एक-एक गोल किया. जर्मनी की ओर से तिमूर ओरूज (दूसरे मिनट), निकलास वेलेन (24वें मिनट), बेनेडिक्ट फुर्क (25वें मिनट) और लुकास विंडफेडर (48वें मिनट) ने गोल दागे.

