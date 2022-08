PM Meets Champions: कॉमनवेल्थ के पदकवीरों से मिले PM मोदी, खिलाड़ियों को दिया जीत का ये मंत्र

PM Modi mets commonwealth champions: पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स के पदकवीरों से मुलाकात की है. इस दौरान पीएम मोदी ने इन खिलाड़ियों को अगली चुनौतियों से जीतकर देश के लिए मैडल लाने और भारत का मान बढ़ाने के लिए विजय मंत्र भी दिया. आपको बता दें कि इस बार CWG खेलों में भारत 22 गोल्ड समेत 61 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा. इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurah Thakur) और खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक (Nisith Pranamik) भी उपस्थित थे.

पदकवीरों से संवाद

पीएम मोदी ने इस मुलाकात में सभी खिलाड़ियों से आत्मीयता का भाव जगाते हुए कहा कि आप सभी मेरे परिवार की तरह हैं. पीएम ने कुछ खिलाड़ियों का नाम लेते हुए अपनी पहले की मुलाकातों का जिक्र किया तो वहां मौजूद खिलाड़ी गर्व से भर उठे.

खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान: PM मोदी

प्रधानमंत्री आवास पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेडल जीतने वाले पदकवीरों से मिलकर पीएम मोदी भी खुद काफी उत्साहित नजर आए. इस दौरान अपने संबोधन में PM मोदी ने ये भी कहा, 'खिलाड़ियों की मेहनत की मैं तारीफ करता हूं. खिलाड़ियों को भविष्य की बधाई. आज विजय उत्सव है. खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया. हर खिलाड़ी प्रशंसा का पात्र है.'

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi interacted with the Indian contingent that participated in #CWG22, today. Union Sports Minister Anurag Thakur and MoS Sports Nisith Pramanik were also present at the occasion. #CommonwealthGames2022

(Source: PMO) pic.twitter.com/IpP9N9NaHJ

— ANI (@ANI) August 13, 2022