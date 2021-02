PM Modi ने राज्य सभा में पढ़ा Manmohan Singh का पुराना कथन, कृषि कानूनों पर विपक्ष को घेरा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार को राज्‍य सभा में राष्‍ट्रपति के अभिभाषण पर धन्‍यवाद प्रस्‍ताव का जवाब दिया. इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानूनों (Agriculture Laws) के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन (Farmers Protest) का जिक्र किया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) को पढ़कर विपक्ष को घेरने की कोशिश की.

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने राज्य सभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) का कथन पढ़ा, जिसमें उन्होंने बड़े बाजार की वकालत की थी. पीएम मोदी ने कहा कि मैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के एक कथन को कोट करना चाहूंगा. उन्होंने किसान को अपनी उपज कहीं भी बेचने का अधिकार देने की बात कही थी. लिहाजा विपक्ष को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बात इस सरकार को माननी ही पड़ी है.

It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market."

Manmohan Ji had talked about giving a free market to farmers and make India a large common market. (2/2)

