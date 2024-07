PM Modi On Reservation: आरक्षण के खिलाफ था राजीव गांधी का सबसे लंबा भाषण, पीएम मोदी ने कांग्रेस को दिखाया आईना, पूरी कहानी

PM Modi Speech In Loksabha : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का लोकसभा में जवाब देते हुए आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को आईना दिखाया है. अपने तीखे हमले में पीएम मोदी ने कांग्रेस को याद दिलाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब विपक्ष में थे, तब उनका सबसे लंबा भाषण आरक्षण के खिलाफ था. आज भी संसद के रिकॉर्ड में यह उपलब्ध है.

बाबा साहब आंबेडकर और जगजीवन राम के साथ भी अन्याय

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस ने संविधान के मुद्दे पर भी देशवासियों से हमेशा झूठ बोला है. इमरजेंसी का ये 50वां वर्ष है. कांग्रेस ने देश के पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ घोर अन्याय किया है. बाबा साहब आंबेडकर ने कांग्रेस की दलित-पिछड़े विरोधी मानसिकता के कारण नेहरूजी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था. उन्होंने पर्दाफाश किया था कि कैसे नेहरूजी ने दलितों-पिछड़ों के साथ अन्याय किया. बाबासाहब की तरह ही दलित नेता बाबू जगजीवन राम को भी उनका हक नहीं दिया गया. इंदिरा गांधी ने ये पक्का किया कि जगजीवन राम किसी भी कीमत पर पीएम न बने.

इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट वर्षों तक दबाए रखा

पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह के साथ भी यही व्यवहार किया. पिछड़ों के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष, बिहार के सपूत सीताराम केशरी के साथ भी अपमानित व्यवहार करने का काम इसी कांग्रेस ने किया. कांग्रेस आरक्षण की घोर विरोधी रही है. नेहरूजी ने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर आरक्षण का साफ-साफ विरोध किया था. इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट वर्षों तक ठंडे बस्ते में दबाए रखा था. राजीव गांधी जब विपक्ष में थे, उनका सबसे लंबा भाषण आरक्षण के खिलाफ था जो आज भी संसद के रिकॉर्ड में उपलब्ध है.

#WATCH | PM Modi says, "These (Congress) are the people who have done injustice to the Dalits of the country, to the backward people of the country and for this very reason, Babasaheb Ambedkar resigned from Nehru's cabinet. He exposed how Nehru ji did injustice to the Dalits and… pic.twitter.com/TOvnlAlTHQ

— ANI (@ANI) July 2, 2024