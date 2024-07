Parliament Session: खरगे जी, मैं उस स्तर तक नहीं आना चाहता... राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की चेतावनी

Parliament Session 2024: संसद सत्र के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन उच्च सदन राज्यसभा में विपक्ष के नेता की तकरार के बाद उन्हें आसन की ओर सख्त चेतावनी दी गई. राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराज होकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को कड़े लहजे में समझाया. जगदीप धनखड़ ने कहा, "मेरे में बहुत सहनशक्ति है. मैं खून के घूंट भी पी सकता हूं. मैंने क्या-क्या किया है, कितना बर्दाश्त किया है और आप फट खड़े होकर कुछ कह देते हैं."

खरगेजी, आप हर समय चेयर को रनडाउन करने की कोशिश करते हैं

धनखड़ ने कांग्रेस सांसद खरगे से कहा, "खरगे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता. मेरी बात को ध्यान से सुनिए. राज्यसभा के इतिहास में चेयर का इस कदर अपमान नहीं हुआ. आप हर समय चेयर को रनडाउन करने की कोशिश करते हैं. कितने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का लगा है और मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयास किया है. कल का दिन कितना भयानक था, आपने रिग्रेट कर दिया. ये अच्छी बात है."

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

इससे पहले राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के भाषण के बीच में ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे अचानक बोलने खड़े हो गए. इसी दौरान पीछे से जयराम रमेश ने भी कुछ बोल दिया. इस पर नाराज होकर जगदीप धनखड़ ने खरगे से कहा कि जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्ति है, जिसके पास 56 साल का अनुभव है. उस व्यक्ति को जयराम रमेश बीच में टोकते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं.

मुझे न रमेश बना सकता है, न आप बना सकते हैं. मेरे को बनाने वाले...

इसके बाद मल्लिकार्जुन खरगे अपनी जगह पर फिर से खड़े हो गए. उन्होंने कहा, "मुझे न रमेश बना सकता है, न आप बना सकते हैं. मेरे को बनाने वाले यहां बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी. मेरे को जनता ने बनाया है." खरगे ने यह कहते हुए बगल की सीट पर बैठीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर इशारा भी रकिया. इसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ खरगे पर खफा हो गए और उन्हें बार-बार अचानक उठकर बोलने को लेकर कड़े लहजे में समझाया.

