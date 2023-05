PM Modi: ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का देशभक्ति गीत से स्वागत, प्रधानमंत्री बोले- हो जाए

भारतीय समुदाय की एक लड़की ने पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एक देशभक्ति गीत गाया, जिस पर प्रधानमंत्री ने लड़की के अनुरोध पर 'हो जाए' कहा. सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में आयोजकों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मंगलवार शाम एक कार्यक्रम में 18,000 लोगों के आने की उम्मीद है.

शो का आयोजन कर रहे इंडिया-ऑस्ट्रेलिया डायस्पोरा फाउंडेशन के निदेशक जय शाह ने कहा, देखिए, उत्साह होने वाला है. ऑस्ट्रेलियाके प्रधानमंत्री एंथनी ऐल्बनीजि बुधवार को एक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की मेजबानी करने से पहले स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे.

