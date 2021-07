Doctors Day पर PM Modi करेंगे डॉक्टरों को संबोधित, आज Digital India के लाभार्थियों से भी करेंगे बात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज (1 जुलाई) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association) के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और नेशनल डॉक्टर्स डे (National Doctors' Day) के मौके देश के डॉक्टरों को संबोधित करेंगे. इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर दी है.

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने लिखा, 'कोविड-19 से लड़ने में डॉक्टरों की ओर से किए गए प्रयासों पर देश को गर्व है. 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे (National Doctors' Day) के तौर पर मनाया जाता है. दोपहर 3 बजे चिकित्सक समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करूंगा.'

India is proud of the efforts of all doctors in fighting COVID-19. 1st July is marked as National Doctors Day. At 3 PM tomorrow, will address the doctors community at a programme organised by @IMAIndiaOrg .

बता दें कि हर साल 1 जुलाई को डॉक्टरों के योगदान का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस (National Doctors' Day) मनाया जाता है. देश में पहली बार साल 1991 में नेशनल डॉक्टर्स मनाया गया था.

इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) डिजिटल इंडिया अभियान (Digital India Initiative) की छठी वर्षगांठ के मौके पर लाभार्थियों से बातचीत करेंगे. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, '1 जुलाई को सुबह 11 बजे, डिजिटल इंडिया पहल के विभिन्न लाभार्थियों के साथ बातचीत करूंगा, जिसका भारत के लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है. प्रौद्योगिकी पर हमारे जोर ने सेवा वितरण और पारदर्शिता को बढ़ाया है.

At 11 AM tomorrow, 1st July, will interact with various beneficiaries of the @_DigitalIndia initiative, which has had a transformative impact in the lives of the people of India. Our emphasis on technology has enhanced service delivery and boosted transparency.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 30, 2021