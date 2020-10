पीएम मोदी आज करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज (मंगलवार) सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बालासाहेब विखे पाटिल (Balasaheb Vikhe Patil) की आत्मकथा का विमोचन करेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी 'प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी' का नाम बदलकर 'लोकनेते डॉक्टर बालासाहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी' रखेंगे.

कृषि और सहकारिता क्षेत्र को समर्पित था उनका जीवन

डॉक्टर बालासाहेब पाटिल कई बार लोकसभा के सदस्य रहे और 2016 में 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. उनकी आत्मकथा का नाम 'देह वीचवा करणी' (Deh Vechwa Karani) (अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित करना) है. आत्मकथा का शीर्षक बालासाहेब पाटील के जीवन के ऊपर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन कृषि और सहकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनोखे कार्य के जरिए समाज के लाभ के लिए समर्पित किया था.

क्या है प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी

प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1964 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के लोनी में की गई थी, जिसका मकसद ग्रामीण जनता को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना और लड़कियों को सशक्त बनाना था. यह संस्था छात्रों के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास के मुख्य मिशन के साथ काम कर रहा है.

At 11 AM tomorrow, will be releasing the autobiography of Shri Balasaheb Vikhe Patil Ji via video conferencing. His efforts towards strengthening agriculture and cooperatives will always be remembered. Do watch the programme.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2020