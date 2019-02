VIDEO: विश्व की सबसे बड़ी गीता का विमोचन कर पीएम बोले, 'यह दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को ईस्ट कैलाश के इस्कॉन मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी गीता का विमोचन किया. यह गीता 3 मीटर लंबी और 800 किलो की है. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए यह एक अनुपम उदाहरण है. पीएम मोदी ने कहा कि ये अवसर मेरे लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि दो दशक पहले अटल जी ने इस मंदिर परिसर का शिलान्यास किया था.

इस्कॉन मंदिर पहुंचने के लिए पीएम मोदी ने दिल्ली के खान मार्केट मेट्रों स्टेशन से मेट्रो की सवारी की. पीएम मोदी को अक्सर ही मेट्रो का सफर करते देखा जाता है. दरअसल, पीएम मोदी को जब भी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के किसी कार्यक्रम में जाना होता है तो, वह सड़क मार्ग की जगह मेट्रो की यात्रा से ही यात्रा करते हैं. वहीं, यात्रा के दौरान पीएम मोदी को अपने बीच पाकर सहयात्रियों ने उनके साथ सेल्फी ली.

