Rajnath Singh's Birthday: PM Modi ने रक्षा मंत्री को दी जन्मदिन की बधाई, की उनकी तारीफ

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शनिवार को बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके 70वें जन्मदिन (Rajnath Singh's Birthday) पर शुभकामनाएं दीं. पीएम मोदी (PM Modi) ने एक उत्कृष्ट सांसद और प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका की सराहना भी की.

प्रधानमंत्री मोदी ने राजनाथ सिंह की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री के शानदार व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता का हर कोई मुरीद है.

Best wishes to our senior Cabinet colleague Shri @rajnathsingh Ji on his birthday. He is admired across the spectrum for his warm personality and wisdom. He is an outstanding Parliamentarian and administrator. Praying for his long and healthy life in service of our nation.

