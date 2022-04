PoK Gangrape Survivor: PoK की गैंगरेप पीड़िता की आपबीती; पीएम मोदी से लगाई गुहार

PoK gangrape victim Appeal to PM Modi: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पाक अधिकृत (PoK) से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर भारतीय का दिल भर आएगा. दरअसल, PoK की गैंगरेप पीड़िता (Gang rape survivor) ने सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मदद की गुहार लगाई है. महिला ने सोशल मीडिया पर 2 वीडियो में अपनी पूरी आपबीती सुनाते हुए वहां के हालातों को जगजाहिर कर दिया है.

इस महिला का नाम मारिया ताहिर (Maria Tahir) है, जो पिछले सात सालों से न्याय की लड़ाई लड़ रही लेकिन नाकामी हासिल हो रही है. न्याय की जगह पीड़िता को उल्टे जानमाल की धमकी मिल रही है. इसलिए वह जान बचाने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है. रेप पीड़िता ने भारत में शरण लेने की इच्छा जताई है. उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को भावुक वीडियो संदेश भेजकर यह गुहार लगाई है कि वह उसके परिवार की हिफाजत के लिए मदद करें. महिला ने बताया है कि पाकिस्तान में उसे और उसके बच्चों को जान का खतरा है. देखिए ये वीडियो...

मारिया ताहिर (Maria Tahir) ने कहा है, 'मैं पिछले सात वर्षों से न्याय के लिए लड़ रही एक सामूहिक बलात्कार पीड़िता हूं. पीओजेके पुलिस, सरकारें और न्यायपालिका मुझे न्याय प्रदान करने में विफल रही हैं. इस वीडियो के माध्यम से, मैं भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रही हूं कि हमें भारत आने की अनुमति दें. मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है. स्थानीय पुलिस और एक वरिष्ठ राजनेता, चौधरी तारिक फारूक, कभी भी मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे. मैं पीएम मोदी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें आश्रय और सुरक्षा प्रदान करें.

#Justice4MariaTahir

My brothers and sisters if the Azad Kashmir government does not provide me justice and protection I will be forced to sit in front of the Supreme Court Islamabad. And sitting there I will call on the Prime Minister of another country for justice and protection

— Maria Tahir (@MariaTa97679948) April 11, 2022