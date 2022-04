Power Crisis: कोयले की कमी से बिजली संकट का खतरा! बचा है इतने दिन का स्टॉक

Power Crisis Due To Shortage Of Coal: अखिल भारतीय बिजली इंजीनियर महासंघ (AIPEF) ने देशभर के कोयला आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों (Power Generation Plants) में कोयले (Coal) की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से आने वाले समय में बिजली संकट (Power Crisis) पैदा होने की आशंका जताई है. बता दें कि देशभर में चल रहे कोयले और बिजली की स्थिति की खबरों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज (मंगलवार को) दिल्ली में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक की.

Delhi | Union Home Minister Amit Shah held a meeting with Power Minister RK Singh, Coal Minister Pralhad Joshi and Railway Minister Ashwini Vaishnav, amid reports of the ongoing coal and power situation across the country. pic.twitter.com/Cwwm0dnc69

— ANI (@ANI) April 19, 2022