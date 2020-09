नई दिल्‍ली: पूर्व राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी (84) का निधन हो गया है. वह लंबे समय से सेना के अस्‍पताल में भर्ती थे. उनकी कुछ दिन पहले ब्रेन सर्जरी हुई थी. उसके बाद से ही वह कोमा में थे. उनके निधन की सूचना देते हुए पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि भारी मन से सूचित करना पड़ रहा है कि डॉक्‍टरों के अथक प्रयास और लोगों की दुआओं के बावजूद मेरे पिता प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे. राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनके निधन पर गहरा शोक जाहिर किया है.

इससे पहले सोमवार सुबह अस्‍पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा था कि प्रणब मुखर्जी की सोमवार को तबीयत और बिगड़ गई. आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ने कहा कि फेफड़ों के संक्रमण के कारण वह सेप्टिक शॉक की स्थिति में चले गए थे. मुखर्जी पिछले 21 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे. ब्रेन सर्जरी के बाद से ही उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी.

With a Heavy Heart , this is to inform you that my father Shri #PranabMukherjee has just passed away inspite of the best efforts of Doctors of RR Hospital & prayers ,duas & prarthanas from people throughout India !

