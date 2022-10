Bihar Politics: PK की नीतीश को चुनौती- BJP से मतलब नहीं तो छोड़ दें राज्यसभा उपसभापति का पद

PK Remarks On Nitish Kumar: बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री पर बीजेपी (BJP) की मदद का आरोप लगाने के बाद प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने एक बार फिर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर निशाना साधा है. प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर बीजेपी से मतलब नहीं तो फिर उनके सांसद राज्यसभा उपसभापति पद क्यों नहीं छोड़ देते? बता दें कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर बिहार में अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं. इस बीच प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राज्यसभा उपसभापति होने पर सवाल उठाए हैं.

प्रशांत किशोर का ट्वीट

प्रशांत किशोर ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार जी अगर आपका भाजपा, एनडीए से कोई लेना-देना नहीं है तो अपने सांसद को राज्यसभा के उपसभापति का पद छोड़ने के लिए कहें. उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया कि आपके पास हर समय दोनों तरीके नहीं हो सकते.

#NitishKumar ji if you have nothing to do with BJP / NDA then ask your MP to quit the post of Deputy Chairman of Rajya Sabha.

You can’t have both ways all the time.

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) October 22, 2022