कानपुर: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) इस समय अपने पैतृक गांव के दौरे पर हैं. रविवार सुबह वह उत्तर प्रदेश (UP) के कानपुर देहात जिले के परौंख (Paraukh) गांव पहुंचे. यहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने उनका स्वागत किया. इस मौके पर कोविंद काफी भावुक नजर आए. हेलीकॉप्‍टर से उतरते ही उन्‍होंने अपनी जन्‍मभूमि की मिट्टी को माथे से लगाया.

इस मौके पर राष्‍ट्रपति कोविंद के अधिकारिक हैंडल से किए गए ट्वीट में मां और जन्‍मभूमि स्‍वर्ग से भी बढ़कर बताया गया. ट्वीट में लिखा गया, 'जन्मभूमि से जुड़े ऐसे ही आनंद और गौरव को व्यक्त करने के लिए संस्कृत काव्य में कहा गया है: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. अर्थात जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि का गौरव स्वर्ग से भी बढ़कर होता है.'

वहीं एक अन्‍य ट्वीट में कोविंद की फोटो शेयर की गईं, जिनमें वह अपनी जन्‍मभूमि को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं.

In a rare emotional gesture, after landing at the helipad near his village, Paraunkh of Kanpur Dehat district of Uttar Pradesh, President Ram Nath Kovind bowed and touched the soil to pay obeisance to the land of his birth. pic.twitter.com/zx6OhUchSu

— President of India (@rashtrapatibhvn) June 27, 2021