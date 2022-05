PM On Tamil Language: तमिल भाषा के अधिकार को लेकर बोले PM मोदी, कह दी ये बड़ी बात

Tamil Language Is Eternal And Tamil Culture Is Global: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु (Tamil Nadu) की सराहना एक विशेष स्थान के रूप में की और तमिल भाषा को शाश्वत तथा तमिल संस्कृति को वैश्विक बताया. पूरे हुए नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने और सड़क, रेलवे तथा आवास क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में मोदी ने तमिल की प्रशंसा में राष्ट्रवादी कवि सुब्रमण्य भारती (Subramanya Bharti) की एक लोकप्रिय कविता का जिक्र किया और कहा कि हर क्षेत्र में तमिलनाडु के किसी व्यक्ति ने अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य किया.

पीएम ने की तारीफ

हाल ही में एमके स्टालिन ने तमिल भाषा को समान अधिकार मिलने की बात कही थी. पीएम मोदी ने कहा कि हाल में उन्होंने अपने आवास पर भारतीय ‘डीफलिंपिक दल’ (Indian Deaflympics Team) की मेजबानी की थी. उन्होंने कहा कि इस बार टूर्नामेंट में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. प्रधानमंत्री ने कहा, 'क्या आप जानते हैं कि हमने जो 16 पदक जीते हैं, उनमें से 6 पदकों में तमिलनाडु के एक युवा खिलाड़ी (Player) की भूमिका थी और यह टीम के लिए सबसे अच्छे योगदान में शामिल है.'

ये भी पढें: पति की हत्या करवाने वाली पत्नी गिरफ्तार, लवर के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम

जाफना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने अपने वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्य भारती पीठ और केंद्र द्वारा केंद्रीय तमिल शास्त्रीय संस्थान का पूर्ण वित्त पोषण किए जाने का उल्लेख किया. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी और चिकित्सा पाठ्यक्रम स्थानीय भाषाओं में चलाए जा सकते हैं तथा तमिलनाडु के युवा इससे लाभान्वित हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक रूप से संकटग्रस्त श्रीलंका (Sri Lanka) को वित्तीय मदद के साथ-साथ ईंधन, भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं सहित हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है. मोदी ने उल्लेख किया कि वह जाफना (Jaffna) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं.

ये भी पढें: टीनएजर ने 76 साल की गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज, सोशल मीडिया पर छिड़ गई जंग

नई योजनाओं की ओर इशारा

योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की शुरुआत तथा आधारशिला रखने सहित नई योजनाओं की ओर इशारा करते हुए उन्होंने सामाजिक एवं भौतिक दोनों तरह के बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे (Bangalore-Chennai Expressway) आर्थिक विकास के दो प्रमुख केंद्रों को जोड़ेगा. तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि (R N Ravi), मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन (L Murugan) सहित अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया.

(इनपुट - भाषा)

LIVE TV