माफिया Mukhtar Ansari को लेकर कांग्रेस की किरकिरी, Twitter पर टॉप ट्रेंड हुआ #मुख्तार_पर_ मेहरबान_प्रियंका

लखनऊ: बाहुबली माफिया डॉन से नेता बने बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को कांग्रेस शासित पंजाब (Punjab) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की कोर्ट (UP Court) में पेशी की इजाजत नहीं देने को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी की जमकर किरकिरी हुई. इस मामले को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) पर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) पर जमकर निशाना साधा गया. बीते मंगलवार को हैशटैग 'मुख्तार पर मेहरबान प्रियंका' ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में रहा.

एक यूजर ने लिखा कांग्रेस विद द माफिया!!

Congress with the Mafiaas!!

UP Government under @myogiadityanath is trying to get #MukhtarAnsari punished for his crimes,

but Punjab govt where @INCIndia is in power is protecting him in their jails.#मुख्तार_पर_मेहरबान_प्रियंका pic.twitter.com/vS4nMUYynK

