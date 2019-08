चिदंबरम के समर्थन में उतरीं प्रियंका गांधी वाड्रा, 'हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे परिणाम जो भी हो'

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पी चिंदबरम के समर्थन में उतर आईं हैं. आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम गिरफ्तारी से बचने के लिए लापता हो चुके है. पी. चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. वह इससे बचने की जुगत में हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अब चिदंबरम ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है. बीती रात सीबीआई की टीम चिदंबरम के घर पर गई थी लेकिन वह नहीं मिले. इसके बाद सीबीआई ने उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया था.

आज सुबह भी सीबीआई की टीम चिदंबरम के जोर बाग स्थित घर पर गई थी लेकिन वह नहीं मिले.

यह भी पढ़ेंः सोनिया के अंतरिम अध्यक्ष बनने पर लगे होर्डिंग, रॉबर्ट वाड्रा का भी दिखा पोस्‍टर

प्रियंका गांधी वाड्रा चिदंबरम के समर्थन में उतर आई है. प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, 'अत्यंत योग्य और शिक्षित राज्यसभा सदस्य पी चिदंबरम, जिन्होंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश के वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी. जो बेजिझक सत्ता के खिलाफ बोलते रहे और सरकार की नाकामियों का खुलासा करते रहे... '

An extremely qualified and respected member of the Rajya Sabha, @PChidambaram_IN ji has served our nation with loyalty for decades including as Finance Minister & Home Minister. He unhesitatingly speaks truth to power and exposes the failures of this government, 1/2

अपने अगले ट्वीट में प्रियंका ने आगे लिखा, '....लेकिन सच्चाई कायरों के लिए असुविधाजनक है इसलिए उन्हें शर्मनाक तरीके से शिकार बनाया जा रहा है. हम उसके साथ खड़े हैं और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कोई भी परिणाम हो।'

but the truth is inconvenient to cowards so he is being shamefully hunted down. We stand by him and will continue to fight for the truth no matter what the consequences are.

2/2

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 21, 2019