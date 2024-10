बीजेपी के पहले सक्रिय सदस्य बने पीएम मोदी, जानिए किस तरह का है ये सदस्यता अभियान?

Active Member of BJP: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बीजेपी के देशभर में चलाए जाने वाले सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के संयोजक विनोद तावड़े की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बने. इसी के साथ उन्होंने पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ भी कर दिया.

असल में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं बीजेपी के पहले सक्रिय सदस्य बनने की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि विकसित भारत बनाने के हमारे प्रयास को गति प्रदान करते हुए. बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की उपस्थिति में आज प्रथम सक्रिय सदस्य बनने और सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने पर गर्व है. यह एक आंदोलन है जो जमीनी स्तर पर हमारी पार्टी को और मजबूत करेगा और राष्ट्रीय प्रगति के लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रभावी योगदान सुनिश्चित करेगा.

सक्रिय सदस्यता से जुड़े तथ्यों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बताया कि एक सक्रिय सदस्य बनने के लिए, एक कार्यकर्ता को एक बूथ पर या एक विधानसभा सीट पर 50 सदस्यों को पंजीकृत करना होगा. ऐसे कार्यकर्ता मंडल समिति और उससे ऊपर के लिए चुनाव लड़ने के पात्र होंगे. साथ ही आने वाले समय में उन्हें पार्टी के लिए काम करने के कई मौके मिलेंगे.

