Prophet Controversy: हेट मैसेज फैलाने के आरोप में नूपुर शर्मा-सबा नकवी समेत 9 पर केस दर्ज, दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई

Prophet Muhammad Controversy Updates: पैगंबर मुहम्मद के कथित अपमान से जुड़ा मुद्दा उछलने के बाद से इन दिनों माहौल में गर्मी बनी हुई है. सोशल मीडिया पर कई तरह के हेट मैसेज की बाढ़ आई हुई है. दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हेट मैसेज फैलाने के आरोप में ऐसे 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अधिकारियों के मुताबिक जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनके नाम नूपुर शर्मा (Nupur Sharma), नवीन कुमार जिंदल (Naveen Kumar Jindal), शादाब चौहान (Shadab Chauhan), सबा नकवी (Saba Naqvi), मौलाना मुफ्ती नदीम (Maulana Mufti Nadeem), अब्दुर रहमान (Abdur Rehman), गुलजार अंसारी (Gulzar Ansari), अनिल कुमार मीणा (Anil Kumar Meena) और पूजा शकुन (Pooja Shakun) हैं.

