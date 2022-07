Tajinder Bagga Gift to CM Mann: BJP नेता तेजिंदर बग्गा ने सीएम भगवंत मान को शादी पर भेजा तोहफा, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान!

Tajinder Bagga gift to CM Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज (गुरुवार) शादी के बंधन में बंध जाएंगे. उनकी ये दूसरी शादी होगी. सीएम मान चंडीगढ़ में डॉ गुरप्रीत कौर के साथ वैवाहिक बंधन में बंधेंगे. मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी पर बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने शुभकामनाएं दीं.

बीजेपी नेता बग्गा ने ट्विटर पर 568 रुपये के ऑर्डर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसे उन्होंने भगवंत मान को ऑनलाइन भेजा है. तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा कि भगवंत मान की शादी पर मैंने उन्हें फूलों का एक गुलदस्ता ऑर्डर किया.

उन्होंने ट्वीट किया, 'भगवंत मान जी को उनकी शादी पर फूल और शुभकामनाएं संदेश भेजा.' बीजेपी के तेजिंदर बग्गा ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं. उन्होंने भगवंत मान को कॉमेडियन सीएम कहा था.

शादी में सिर्फ करीबी लोगों को न्यौता

सीएम भगवंत मान चंडीगढ़ में एक निजी समारोह में डॉ गुरपीत कौर के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे. भगवंत मान-गुरप्रीत कौर की शादी में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों को ही इनवाइट किया गया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों के समारोह में शामिल होने की संभावना है.

Sent flowers and Best wishes message to @BhagwantMann ji on his wedding. pic.twitter.com/70tGsHWqEX

— Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) July 6, 2022