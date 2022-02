विश्वास के आरोपों पर AAP को देनी पड़ी सफाई, राघव चड्ढा ने बताया साजिश; जानें और क्या बोले

नई दिल्लीः कुमार विश्वास द्वारा अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है. AAP नेता राघव चड्ढा ने विश्वास के आरोपों को प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा कि चुनाव से दो दिन पहले ही कुमार विश्वास को क्यों इन बातों की याद आई. 2017 से पहले कुमार विश्वास ने कुछ क्यों नहीं कहा वो अब तक चुप क्यों थे. फर्जी वीडियो से बदनाम करने की साजिश की जा रही है. बेइमान ताकतों को डर लग रहा है. पंजाब की जनता आप के साथ है. पंजाब में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

#WATCH | Poet & former AAP leader Kumar Vishwas alleges AAP chief Arvind Kejriwal was supportive of separatists in Punjab

"One day, he told me he would either become CM (of Punjab) or first PM of an independent nation (Khalistan)," Vishwas says. pic.twitter.com/5ccGs9jNn3

