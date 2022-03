पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद सिद्धू देंगे इस्तीफा? जानिए हरीश चौधरी ने क्या कहा

चंडीगढ़: पंजाब में सभी सीटों के रुझान आ गए हैं और आम आदमी पार्टी (AAP) को स्पष्ट बहुमत मिल गया है. आंकड़ों के मुताबिक आप को पंजाब में दो तिहाई बहुमत (Punjab Assembly Election Result 2022) मिलता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है. इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई दी है.

पंजाब में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी (Harish Chaudhary) ने हार की जिम्मेदारी ली है और कहा पंजाब की जनता के फैसले का सम्मान करता हूं. सांसद जसबीर गिल (Jasbir Singh Gill) के आरोप पर कहा कि गिल खुद इस चुनाव में कहां थे? वो अकाली के साथ थे. इसके साथ ही उन्होंने सिद्धू के इस्तीफे पर भी बात की और कहा कि सिद्धू के इस्तीफे के बारे में मुझे मालूम नहीं है. ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और उनको इस्तीफा देना होगा तो खुद इस्तीफा देंगे.

कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल (Jasbir Singh Gill) ने ट्वीट कर कांग्रेस की हार के बाद गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने लिखा, 'अंदरूनी कलह, अनुशासनहीनता, नोटों के टिकट, कार्यकर्ताओं का मोहभंग, नेताओं के अहंकार ने पंजाब में कांग्रेस को परास्त कर दिया है.'

Infighting, indiscipline, tickets for notes,workers disenchantment,inflated ego & arrogance of leaders have mauled Congress in Punjab

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने ट्वीट कर आप को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि 'जनता की आवाज भगवान की आवाज है. पंजाब के लोगों के जनादेश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करें. आप को बधाई!'

The voice of the people is the voice of God …. Humbly accept the mandate of the people of Punjab …. Congratulations to Aap !!!

