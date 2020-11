Farmer protest: पंजाब में फिर शुरू हुआ किसानों का प्रदर्शन, गोल्डन एक्सप्रेस ट्रेन रोकी

अमृतसर: पंजाब (Punjab) में किसानों (Farmers) ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज मंगलवार को फिर से प्रदर्शन (Farmer's Protest) शुरू कर दिया है. किसानों ने अमृतसर के पास रेलवे ट्रैक को बाधित कर दिया है. किसानों का एक ग्रुप आज सुबह रेलवे ट्रैक पर बैठ गया है.

बता दें कि अमृतसर (Amritsar) में जंडियाला गुरु के रेलवे ट्रैक पर किसानों (Farmers) के एक संगठन किसान मजदूर संघर्ष समिति (Kisan Mazdoor Sangharsh Committee) के सदस्यों ने धरना (Farmer's Protest) शुरू कर दिया है. जिसकी वजह से मुंबई से आने वाली गोल्डन एक्सप्रेस (Golden Express) को ब्यास रेलवे स्टेशन पर ही रोकना पड़ गया है.

गौरतलब है कि रेलवे ट्रैक बाधित होने के बाद कुछ यात्री ब्यास रेलवे स्टेशन पर उतर कर सड़क मार्ग से ही अपने घर को रवाना हो गए हैं, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा प्रबंध कर लिए गए हैं.

ये भी पढ़ें- Coronavirus पर अस्पतालों की लूट, इलाज के रेट तय होते तो क्या बच जाती कई जानें?

इस दौरान एक यात्री ने बताया कि वह दिल्ली से आ रहा है और उसे गुरदासपुर जाना था लेकिन किसानों के प्रदर्शन के कारण ट्रेन ब्यास पर ही रोक दी गई है. अब वह यहां से सड़क के रास्ते ही गुरदासपुर रवाना होगा. हालांकि यात्रियों के द्वारा किसानों के कारण कोई परेशानी होने से इनकार कर दिया गया.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू, डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए किए गए ये इंतजाम

हालांकि इससे पहले बीते 22 नवंबर को किसानों के साथ बैठक के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (CM Amarinder Singh) ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि 23 नवंबर की रात से किसान यूनियन (Farmer's Union) ने 15 दिन के लिए रेल रुकावटों को खत्‍म करने का फैसला किया है. मैं इस कदम का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह राज्‍य की अर्थव्यवस्था (Economy of State) के लिए सामान्य स्थिति बहाल करेगा. साथ ही उन्‍होंने केंद्र सरकार (Central Government) से पंजाब के लिए रेल सेवाओं (Train Operations) को फिर शुरू करने की अपील की.

Had a fruitful meeting with Kisan Unions. Happy to share that starting 23rd Nov night, Kisan Unions have decided to end rail blockades for 15 days. I welcome this step since it will restore normalcy to our economy. I urge Central Govt to resume rail services to Punjab forthwith. pic.twitter.com/shmIZPHFR0

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 21, 2020