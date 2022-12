BJP Attacks Rahul Gandhi: राहुल गांधी के जरिए केंद्रीय मंत्री का जयराम पर निशाना, बोले- आपके नेता एक दिन संसद नहीं आए

Parliament Winter Session: कांग्रेस नेता जयराम रमेश के मोदी सरकार पर हमले के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है. बीजेपी को निशाने पर लेते हुए रमेश ने कहा था कि एक गंभीर जनस्वास्थ्य मुद्दे (Corona Cases) पर राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा था कि 2020 में जब से कोविड महामारी फैली, तब से ऐसा किया जा रहा है. उन्होंने कहा था कि ऐसे मामले का राजनीतिकरण गलत है लेकिन सरकार 'चुनिंदा ढंग से' भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बना रही है.



इस पर प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बाहर छुट्टी मनाने के लिए आपके नेता यात्रा रोक रहे हैं और आपको अब संसद की याद आ रही है. जोशी ने कहा कि 7 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीत सत्र में राहुल गांधी ने भाग नहीं लिया. उन्होंने ट्वीट में कहा, 'हमने पूरे शीतसत्र में राहुल गांधी का संसद में इंतजार किया. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. मगर हमेशा की तरह आपके नेता ने यात्रा को छोड़ा ताकि विदेश में छुट्टी मनाई जा सके और आपको अब संसद याद आ रही है.'

उन्होंने आगे कहा, 'आप अलग राग गा रहे हैं और आपको संसद में अपनी पार्टी के नेताओं पर नियंत्रण नहीं है. उन्होंने 23 को सत्र छोटा करने की मांग की थी और आप अलग बात कह रहे हैं.'

We waited the entire #WinterSession2022 to see you & your leader in the House, but to no avail, but as always, your leader is breaking the Yatra to holiday abroad.

You remembered parliament now ! https://t.co/6dZqxth1XO

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) December 22, 2022