राहुल गांधी पप्पू नहीं, बहुत पढ़े-लिखे हैं... सैम पित्रोदा ने यह क्या कह दिया, बीजेपी फिर उड़ाने लगी मजाक

Rahul Gandhi News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 'पप्पू' बताना एकदम गलत है. कई विषयों पर उनकी गहरी समझ है. उनके पास एक 'विजन' है. यह मानना है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा का. ANI के मुताबिक, पित्रोदा ने कहा कि कभी-कभी राहुल गांधी को समझ पाना आसान नहीं होता. इस पर राहुल को 'पप्पू' कहकर मजाक बनाने वाली बीजेपी ने फिर निशाना साधा है. राहुल इन दिनों अमेरिका में हैं और वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं.

राहुल गांधी के बारे में सैम पित्रोदा ने क्या कहा?

अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल के लोगों से बात करते हुए सैम पित्रोदा ने कहा, 'उनके (राहुल गांधी) पास एक ऐसा विजन है जो बीजेपी द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके प्रचारित किए जाने वाले विजन से बिलकुल अलग है. मैं आपको बता दूं कि वे कोई पप्पू नहीं हैं. वे उच्च शिक्षित हैं, पढ़े-लिखे हैं, किसी भी विषय पर गहरी सोच रखने वाले रणनीतिकार हैं और कई बार उन्हें समझना बहुत आसान नहीं होता.'

पित्रोदा ने कहा, 'राहुल गांधी का एजेंडा अलग है, जो उस चीज पर अधिक केंद्रित है जिसे हम लंबे समय से संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक से संबोधित नहीं कर पाए हैं और वह है समावेशिता, विविधता का जश्न मनाना...'

बीजेपी ने फिर कसा तंज

राहुल से जुड़े सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने X पर लिखा, 'राहुल गांधी को समझना कभी-कभी आसान नहीं होता, उनके गुरु सैम पित्रोदा कहते हैं. खैर, ज़्यादातर समय ऐसा ही करें... उनकी गलतियां ही ऐसी होती हैं जिनसे किंवदंतियां बनती हैं.'

Sometimes it is not easy to understand Rahul Gandhi, says his mentor Sam Pitroda. Well, make it most of the time… His bloopers are the stuff legends are made of.

