Rahul tying shoelaces of Sonia Gandhi: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) से आज (6 अक्टूबर) एक बेहद आत्मीय तस्वीर आई, जब कर्नाटक के मांड्या में इस यात्रा में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के साथ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने भी पदयात्रा की.

राहुल ने बांधे मां सोनिया गांधी के जूते के फीते

जब सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) में शामिल हुईं, तब उनके जूते के फीते खुल गए. इसके बाद राहुल गांधी (Rahul Gandh) ने फौरन नीचे झुककर अपनी मां के पैर के जूते के फीते बांधे. राहुल गांधी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

सोनिया गांधी चलना चाहती थीं आगे

सोनिया गांधी (Sonia Gandh) भारत जोड़ो यात्रा में करीब 10 मिनट तक पैदल चलीं और इस इस दौरान वो आगे भी चलना चाहती थीं, लेकिन मां की सेहत और उम्र को देखते हुए राहुल गांधी ने उन्हें बीच रास्ते से ही लौटने को कहा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रहा है, जब राहुल गांधी अपना मां का हाथ पकड़कर उन्हें वापस लौटने का इशारा करते हैं.

कांग्रेस नेता ने शेयर किया वीडियो

वीडियो शेयर करते हुए नेशनल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी (Srinivas BV) ने लिखा, 'एक मां अपनी बीमारी के बावजूद उस लड़ाई में शामिल हो जाती है, जिसे बेटे ने शुरू किया है और एक बेटा जो लड़ाई के बीच यह सुनिश्चित करता है कि उसकी मां का स्वास्थ्य ठीक रहे. मां-बेटे का प्यारा बंधन क्या होता है, यह देखभाल और करुणा नहीं तो क्या है?'

A mother despite her illness joins the fight that the son has taken up and a son who amidst the fight makes sure that his mother is in good health.

What is a lovely mother-son bond if not this care and compassion? #BharatJodoWithSoniaGandhi pic.twitter.com/TqvYc2L2ru

— Srinivas BV (@srinivasiyc) October 6, 2022