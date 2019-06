नई दिल्ली: लोकसभा चुनावों के बाद भी पश्‍च‍िम बंगाल में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. बंगाल का बसीरहाट बीजेपी और तृणमूल के बीच राजनीति का नया अखाड़ा बन गया है. यहां बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्‍या हो गई. बीजेपी के नेता इनके घर जाना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी के प्रशासन ने इन नेताओं को रोक दिया. बीजेपी के नेता इन कार्यकर्ताओं के पार्थ‍िव शरीर के पार्टी ऑफ‍िस ले जाना चाहते थे, जिसकी अनुमत‍ि उन्‍हें नहीं दी गई.

अब बीजेपी ने बसीरहाट में बंद बुलाया है. बंगाल बीजेपी पूर्व अध्‍यक्ष राहुल सिन्‍हा ने कहा, हम सोमवार को पूरे बंगाल में बंद बुलाएंगे और इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाएंगे. राहुल सिन्‍हा ने कहा, पुलि‍स ने इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह की भूमिका निभाई है, उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे. मृतकों की देह को उनके घर भी नहीं ले जाने दिया गया.

Rahul Sinha, BJP: Party has called a 12-hour 'bandh' in Basirhat and in entire West Bengal tomorrow, we will observe black day. BJP will move court over Police role. Remains of the deceased are being taken to their native places for funeral. #WestBengal pic.twitter.com/1Qe9LRgwfv

— ANI (@ANI) June 9, 2019