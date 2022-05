Maharashtra Politics: चलो अयोध्या! राज ठाकरे के बाद CM उद्धव ने भी तैयार की योजना; सियासत गरमाई

Raj Thackeray Ayodhya Visit: महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बयानों से सियासत गरमाई हुई है. हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे लगातार शिवसेना पर हमला कर रहे हैं. औरंगाबाद में लाउडस्पीकर को लेकर उनके बयानों पर विवाद अभी भी गरमाया हुआ है. अब शिवसेना भी राज ठाकरे को जवाब देने की तैयारियों में जुट गई है. राज ठाकरे के अयोध्या जाने के एलान के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अयोध्या जाने की तैयारी कर ली है.

अयोध्या को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमा गई है. सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे के 5 जून के अयोध्या के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं. आदित्य ठाकरे ने 12 मई की तारीख दी थी. पर कम समय में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर उन्होंने अपने अयोध्या दौरे की तारीख आगे बढ़ा दी. अब आदित्य ठाकरे मई के अंत में अयोध्या जायेंगे. वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अयोध्या जाने को लेकर विचार-विमर्श कर रहे हैं.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे हजारों शिव सैनिकों के साथ 12 से 14 मई के बीच में अयोध्या जाएंगे. इस दौरे की तैयारियों की बागडोर शिवसेना सांसद संजय राउत संभाल रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक शिवसैनिकों के लिए अयोध्या के होटलों में कमरे तक बुक कर लिए गए हैं.

Mumbai | Maharashtra Navnirman Sena puts up 'Chalo Ayodhya' poster in the city appealing to people to join Raj Thackeray in his visit to Ayodhya in the month of June

