अलवर के नए SP बने आनंद शर्मा, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुलिस जवानों ने दी सलामी

Anand Sharma became new SP of Alwar: अलवर जिला पुलिस में नए पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने शनिवार कार्यभार ग्रहण कर लिया है वह अलवर एसपी रही तेजस्वनी गौतम के स्थांतरण के बाद उन्हें अलवर लगाया गया है . एसपी आनन्द शर्मा के अलवर पहुंचने पर मुख्यालय पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुलिस जवानों ने सलामी दी तथा कार्यवाहक एसपी सुरेश खींची ने कार्यभार सौंपा.

इस अवसर पर अलवर जिला पुलिस के एएसपी , डीएसपी व एसएचओ मौजूद रहे जिनका एसपी आनन्द शर्मा ने परिचय लिया , पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है सभी पुलिस अधिकारी मौजूद हैं इनसे फीडबैक लिया जाएगा और एक प्रक्रिया के तहत सभी थानों का निरीक्षण कर क्राइम पेट्रन को समझा जाएगा और उस आधार पर रणनीति बनाकर अपराध नियंत्रण पर कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि पुलिस और सरकार की प्राथमिकताओं पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाएगा.अधिकारियों से फीडबैक लेकर अपराध नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. अलवर शहर में बढ़ रहे अपराधों को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर अपराध बढ़ रहे हैं ऐसे में अपराध नियंत्रण के लिए जो भी आवयशक्तानुसार बंदोबस्त करेंगे और अपराध नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकताओं में है.

उन्होंने कहा कि आमजन की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास जाएगा. साइबरक्राइम के संबंध में उन्होंने कहा कि यह समस्या पूरे भारत में हैं और जहां क्राइम का गढ़ है उस साइबर क्राइम के गढ़ को नेस्तनाबूद करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने साइबर क्राइम के संबंध में कहा कि आमजन को भी इस संबंध में सतर्क रहना जरूरी है.