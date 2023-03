चित्तौड़गढ़ में पति ने पत्नी के प्यार पर लगाया पहरा! तो प्रेमी संग मिल पत्नी ने पति को किया स्वर्गवासी

wife killed his Husband For her extramarital affairs: चितौड़गढ़ के कापासन में पती पत्नी के रिश्तों पर सवालिया निशान खड़ा करता हुआ मामला सामने आया है. विवाहिता की मोहब्बत में जब पति रोड़ा बना तो प्रेमी संग मिल कर उसने अपने पति का तकिये से मुह दबा कर हत्या कर दी.