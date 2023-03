चूरू के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और निजी लैब संचालक के बीच हुई झड़प, लगा जमावड़ा

Clash between doctor and private lab operator in Churu: चूरू के रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में एक मरीज को देखने के लिए डॉक्टर्स और लैब संचालक के बीच झड़प हो गई. झड़प के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई.