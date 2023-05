Robert De Niro: हॉलीवुड के 79 वर्षीय एक्टर रॉबर्ट डी नीरो बने 7वें बच्चे के पिता 'अबाउट माय फादर' के प्रमोशन में किया खुलासा

Robert De Niro: हॉलीवुड (Hollywood) के 79 वर्षीय एक्टर रॉबर्ट डी नीरो (Robert De Niro) को सातवां बच्चा हुआ है. उन्होंने ईटी कनाडा (ET Canada) में इस बात का खुलासा किया.उन्होंने अपनी मूवी 'अबाउट माय फादर' (About My Father) के प्रमोशन के दौरान लोगों को यब बात बताई.