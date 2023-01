ऑफ शोल्डर ड्रेस में ईशा गुप्ता ने दिखाई दिलकश अदाएं, बोल्डनेस देख घायल हुए फैंस

Entertainment News: आए दिन अपने बोल्ड और स्टाइलिश अवतार के चलते सुर्खियों में बनी रहने वाली एक्ट्रेस ईशा गुप्ता एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई है. अपने लुक्स के चलते बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता आए दिन अलग-अलग आउटफिट्स में फोटोज शेयर करके फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ा देती हैं.

हाल ही में उन्होंने ब्लू आउटफिट में ऐसी शानदार तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने फैंस के बीच में खलबली मचा दी है. फैंस को बोल्ड अंदाज से इंप्रेस करने वाली ईशा गुप्ता का कातिलाना लुक फैंस के दिलों को घायल कर रहा है.

ब्लू ड्रेस में ईशा गुप्ता ने जिन फोटोज को शेयर किया है, उन्हें देखकर इंटरनेट का पारा हाई हो गया है. ऑफ शोल्डर ब्लू कलर की ड्रेस में ईशा गुप्ता का किलर लुक देखकर फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ गई हैं.

ईशा ने फोटोज शेयर करके इंस्टाग्राम पर कैप्शन लिखा है 'Life is simple, it’s either cherry red or Midnight Blue'.

ईशा गुप्ता इन तस्वीरों में बेहद ग्लैमरस और हॉट लग रही है. ईशा की इन फोटोज में 259,249 से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. फैंस इन पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

ईशा गुप्ता के लिए फैंस की दीवानगी इस कदर है कि फोटो-वीडियो शेयर होते ही मिनटों में वायरल हो जाती है. ईशा इन फोटोज में अलग-अलग पोज देकर सबको दीवाना बना रही हैं. फैंस इन फोटोज पर खूब कमेंट करके ईशा की तारीफ कर रहे हैं.

