Salman Khan In Love: यूलिया वंतूर को छोड़ 24 साल छोटी Pooja Hegde को दिल दे बैठे Salman khan! दोनों साथ में बिता रहे क्वालिटी टाइम

Salman Khan In Love Again: बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर बैचलर एक्टर भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान (Salman Khan) अपनी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स से तो फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचते रहते हैं. साथ ही वो समय-समय पर अपने रिलेशनशिप की खबरों को लेकर भी सुर्खियों में आ जाते हैं. लंबे समय से भाईजान का नाम विदेशी ब्यूटी यूलिया वंतूर के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब नई रिपोर्ट की मानें तो सलमान खान, यूलिया को छोड़ अपने से 24 साल छोटी हसीना को डेट कर रहे हैं.

पूजा हेगड़े के प्यार में कैद हुए बजरंगी भाईजान

फिल्मी हलकों में चर्चा है कि सलमान खान को अपने से 24 साल छोटी हसीना पूजा हेगड़े से प्यार हो गया है. पूजा में अपना सच्चा प्यार देख रहे हैं और दोनों रिलेशनशिप में हैं. बताते चलें कि पूजा हेगड़े फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में सलमान खान के अपोजिट नजर आने वाली हैं. दोनों के रिलेशनशिप की खबर उमैर संधू के ट्वीट की वजह से फैल रही है. दरअसल, उमैर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा कि 'ब्रेकिंग न्यूज…टाउन में नया कपल सामने आ गया है, मेगा स्टार सलमान खान को पूजा हेगड़े से प्यार हो गया है.' सलमान के प्रोडक्शन हाउस ने पूजा को अपनी दो फिल्मों के लिए साइन भी कर लिया है. ये दोनों आजकल साथ में क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं और सलमान के करीबी दोस्त ने भी इस बात की पुष्टि की है.

