Viral Video: घर में एंट्री लेते ही पत्नी ने पति को बहुत मारा, बेचारे से हुई थी यह बड़ी गलती

Husband Wife Ka Video: जब भी कभी आप अपने फोन के सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक दमदार और मजेदार वीडियो देखने को मिलते हैं. कहीं कोई वीडियो लड़ाई का होता है तो कहीं कोई प्यार का होता है तो कई बार रोमांस की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. जब पति-पत्नी के लड़ाई के वीडियो की बात आती है तो लोगों का हंस-हंसकर बुरा हाल हो जाता है. आज का भी वीडियो कुछ ऐसा ही है. आज हम आपको एक पति-पत्नी के बीच में मारपीट का ऐसा वीडियो दिखाएंगे, जिसे देखकर आप सन्ना रह जाएंगे.

वीडियो में आप देखेंगे कि एक पति जैसे ही ऑफिस से घर आता है, वैसे उसकी पत्नी को न जाने कौन सा झटका लगता है कि वह उसकी लात-घूंसों से धुनाई करने लगती है. बेचारे पति को समझ नहीं आता है कि आखिर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है लेकिन पति पर अत्याचार का यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रहा है.

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि पति-पत्नी के बीच में पहले से ही शायद कोई विवाद है. पत्नी गुस्से से भरी होती है. वहीं, जैसे ही उसका पति ऑफिस से थका-हारा आकर घर में एंट्री लेता है, वैसे ही वह मानो उसके पीछे पड़ जाती है. वह उसको लगातार मारती रहती है लेकिन पति का सब्र देखिए, वह उस पर जरा भी पलटवार नहीं करता है और चुपचाप उसे देखता रहता है.

लात-घूंसों से किया स्वागत

वीडियो देखकर आप भी सोचेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या, जो वह पत्नी उसको पीटने लगती है. भारत के वायरल वीडियोज में आप देखेंगे कि यहां पर कई पत्नियां अपने पतियों को परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करती हैं और उनका ध्यान रखती हैं लेकिन यह पत्नी चाय-कॉफ पूछना तो दूर मारपीट से ही उसका स्वागत कर देती है. यह वीडियो @crazyclipsonly नाम के टि्वटर हैंडल से शेयर किया गया है.

Wife beats husband immediately after he gets home pic.twitter.com/I32rzrKoQa

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) May 6, 2023