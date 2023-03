फन फैलाए बैठे खतरनाक सांप को शख्स ने बच्चों की तरह नहला दिया, Video खड़े कर देगा रोंगटे

Man Bathing Snake Video: सांप का नाम सुनते ही एक तरफ जहां लोगों के होश उड़ जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं. सांप बहुत ही खतरनाक जीव माना जाता है. सांप को देखते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं.

ऐसे में क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई इंसान बच्चों की तरह किसी नागराज को नहला रहा हो. जी हां, जानकर आपको झटका लगेगा. आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे लेकिन जब उसका वीडियो देखेंगे तो आपके तो हक्के बक्के उड़ जाएंगे. धरती पर मौजूद सांपों में से किंग कोबरा को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है. इसकी फुंफकार तक इंसान की जान ले सकती है लेकिन इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक इंसान किंग कोबरा को बढ़िया आराम से बाथरूम में नहा रहा है.

यह भी पढ़ें- लिपस्टिक खोलती है लड़कियों के ये राज, बेचारे लड़के-आदमी आज तक रह गए अनजान

नहलाते हुए वह शख्स कभी उसका फन पकड़ता है तो कभी उसकी पूंछ कभी उसके शरीर को. हैरानी की बात तो यह है कि किंग कोबरा भी उस शख्स को कुछ भी नहीं कर रहा है. वह आराम से मानो नहाने को एंजॉय कर रहा हो.

Rare video of me and my ex bathing together #boycottadda247 pic.twitter.com/gxlalV2fK4

— Abhishek (@aeebhishek) March 23, 2023