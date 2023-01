राजस्थान की एक हवेली में रात में दिखी 'मंजूलिका', असली भूत समझ बैठे लोग, फिर जो हुआ....

Viral Video: आमी जे तोमार...शुभुजे तोमार... शायद ये वही चंद लाइनें हैं, जो किसी को अगर आधी रात में सुनाई दे जाएं तो उसकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है. नींद आना तो दूर जगना भी दूभर हो जाता है.

फिल्म भूलभुलैया के दोनों ही पार्ट्स ने व्यूवर्स के डर के मारे पसीने छुड़ा दिए. जरा सोचिए कि जब फिल्म को देखकर लोग इतना डर गए थे तो सच में अगर पायल छनकाती सफेद पोशाक में घूमते कोई साया दिखा जाए तो सामना करने वालों का क्या हश्र होगा?

मानिए या फिर न मानिए लेकिन हाल ही में राजस्थान के भरतपुर की हवेली का एक ऐसा वीडियो आया है, जिसमें लोगों ने सफेद चादर लिपटी एक लड़की को पुरानी हवेली में टहलते देखा तो उनके होश उड़ गए. लोगों को समझ नहीं आया कि करें तो क्या करें लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने सोशल मीडिया के लोगों को भी हैरान करके रख दिया.

आप कुछ और सोचें आपको पहले ही बता दें कि फिल्म भूलभुलैया के मंजूलिका कैरेक्टर ने लोगों के दिल में जो जगह बनाई, यह वीडियो उसी की बानगी है. फिल्म भले ही आकर चली गई लेकिन लोगों के सिर पर चढ़ा मंजूलिका का भूत नहीं उतरा. यह कैरेक्टर लोगों का फेवरेट बन गया. लोग इस पर अपने आसपास के लोगों को डराने के लिए एक्ट करते अक्सर ही सोशल मीडिया पर मिल जाते हैं. राजस्थान के भरतपुर में एक हवेली में सफेद कपड़ों में घूमती एक लड़की का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

Dressed up as monjulika to scare the residents of Bharatpur & this is how it went pic.twitter.com/K4v8Oii00U

— prisha. (@prishafknwalia) January 8, 2023