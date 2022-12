Viral Video: 'रेशम का रुमाल' गाने पर मोनालिसा और दिव्या अग्रवाल ने लगाए जबरदस्त देशी ठुमके, फैंस बोले- हिला दिया

Viral Video: भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा अपने जबरदस्त अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उनके डांस से लेकर एक्स्प्रेशन इतने कमाल के होते हैं कि हर कोई उनपर फिदा हो जाता है. इतना ही नहीं, मोनालिसा अपनी जबरदस्त एक्टिंग के चलते भी फैंस के दिलों पर राज करती हैं. मोनालिसा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और हर दिन वीडियो शेयर कर फैंस के दिलों पर राज करती हैं.

मोनालिसा और दिव्या अग्रवाल ने लचकाई कमर

मोनालिसा ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके साथ दिव्या अग्रवाल भी नजर आ रही हैं. बता दें, दोनों ही एक्ट्रेस इस वीडियो में कमाल के ठुमके लगा रही हैं. जिसे देख फैंस के भी दिल मचल गए हैं. इस वीडियो में मोनालिसा और दिव्या 'रेशम का रुमाल' गाने पर जबरदस्त लटके-झटके मार के सभी के होश उड़ा रही हैं.

दोनों एक्ट्रेस की वीडियो बटोर रही हैं सुर्खियां

आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो शेयर कर एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है कि 'Same me, Different year'. वहीं, मोनालिसा का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. साथ ही फैंस इसे लाइक कर बेहतरीन रिएक्शन दे रहे हैं. अभी तक इस वीडियो पर 19,677 से जादा लाइक्स आ चुके हैं और यूजर्स इस वीडियो में लगातार कमेंट भी कर रहे हैं.

जयपुर की खबरों के लिए यहां क्लिक करें.

यह भी पढ़ेंः

Anushka Sharma Qala: लंबे समय बाद फिर पर्दे पर दिखा अनुष्का शर्मा का जलवा, फिल्म 'कला' में आईं नजर

Shweta Tiwari Bold Look: श्वेता तिवारी के इन 5 साड़ी लुक्स ने पार की Boldness की सारी हदें, फोटोज देख बढ़ गईं फैंस की धड़कनें

Chetan Bhagat on Urfi Javed: चेतन भगत बोले, युवा रजाई में घुसकर देख रहे उर्फी की तस्वीरें, क्या परीक्षा पेपर में आने वाली हैं उर्फी ?