बड़ी खबर: पटरी से उतरी जोधपुर-बांद्रा ट्रेन, राहत और बचाव के लिए दुर्घटना राहत ट्रेन भेजी

Jodhpur News : जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है. बांद्रा टर्मिनस-जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए. हादसे की सूचना मिलते ही उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने राहत और बचाव के लिए दुर्घटना राहत ट्रेन भेज दी है. हालांकि हादसे में किसी भी तरह की जान के नुकसान की खबर नहीं है. इसे लेकर जयपुर स्थित मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से निगरानी बनाई हुई है.

राजस्थान के पाली से उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO की जानकारी के मुताबिक बांद्रा टर्मिनस-जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 8 डिब्बे आज तड़के 3.27 बजे जोधपुर मंडल के रजकियावास-बोमदरा सेक्शन के बीच पटरी से उतर गए. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. रेलवे ने जोधपुर से एक दुर्घटना राहत ट्रेन भेजी है.

Pali, Rajasthan | 8 coaches of Bandra Terminus-Jodhpur Suryanagari Express train derailed between Rajkiawas-Bomadra section of Jodhpur division at 3.27am today. No casualty reported. An accident relief train has been dispatched from Jodhpur by Railways:CPRO, North Western Railway

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) January 1, 2023