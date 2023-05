CBSE 10th Board result 2023: सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी, @cbseresults.nic.in पर करें चेक

CBSE Class 10th Result, Digi Locker, cbse.nic.in, cbseresults.nic.in, cbse.gov.in, digilocker.gov.in, results.gov.in: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने (CBSE) कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in या cbseresults.nic.in पर परिणाम देख सकेंगे. 20 लाख से अधिक छात्रों को CBSE क्लास 10वीं के परिणामों का उत्सुक्ता से इंतजार है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ही आधिकारिक वेबसाइट पर आज (12 मई, 2023) CBSE 12वीं का परिणाम 2023 की घोषणा कर दिया है.

बता दें कि आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा, छात्र डिजीलॉकर पर भी अपने नतीजों की जांच कर सकते हैं. सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 21 मार्च 2023 तक हुई थीं. पिछले साल, टर्म 1 के लिए सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 11 मार्च को घोषित किया गया था, जबकि टर्म 2 के नतीजे 22 जुलाई को घोषित किए गए थे.

सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट मैसेज से कैसे चेक करें (How to Check CBSE 10th Result 2023 Via SMS)

CBSE कक्षा 10 के नतीजे 2023 घोषित होने के बाद, आधिकारिक वेबसाइटों पर भारी ट्रैफिक के कारण अक्सर वेबसाइट क्रैश हो जाती है. इस स्थिति में, छात्र ऑफलाइन मोड में अपनी मार्कशीट तक पहुंच सकते हैं.

एसएमएस प्रारूप में "CBSE10" टाइप करें.

7738299899 पर एसएमएस भेजें.

CBSE 10वीं रिजल्ट 2023 आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.

CBSE 10वीं बोर्ड 2023 का रिजल्ट कहां देखें (Where to Check CBSE 10th Result 2023)

जिन छात्रों ने हाई स्कूल की परीक्षाएं दी हैं, वो नीचे बताई गई आधिकारिक वेबसाइटों पर CBSE 10वीं बोर्ड का रिजल्ट देख सकते हैं.

cbseresults.nic.in

cbse.nic.in

cbse.gov.in

digilocker.gov.in

results.gov.in

CBSE कक्षा 10वीं का रिजल्ट 2023 कैसे देखें? (How to Check CBSE Class 10 Result 2023)

जिन छात्रों ने परीक्षा दी हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं. निम्नलिखित चरणों के माध्यम से वे स्कोरकार्ड तक पहुंच सकते हैं -

Step 1: आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in या cbse.nic.in पर जाएं.

Step 2: होमपेज पर, सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 का रिजल्ट 2023 लिंक पर क्लिक करें.

Step 3: लॉगिन क्रेडेंशियल्स- रोल नंबर और जन्मतिथि डालें.

Step 4: स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

Step 5: मार्कशीट की जांच और डाउनलोड करें.

Step6: भविष्य में उपयोग के लिए कुछ हार्ड कॉपियां प्रिंट करें.

डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट ऐसे डाउनलोड करें (How to download marksheet via Digilocker Cbse 10th Results 2023 )

Step 1: आधिकारिक वेबसाइट - cbseservices.digilocker.gov.in/activate cbse पर जाएं.

Step 2: 'खाता निर्माण के साथ शुरू हो जाओ' पर क्लिक करें.

Step 3: अपनी स्कूल द्वारा दिए गए आवश्यक जानकारी और 6 अंकों का पिन दर्ज करें.

Step 4: जानकारी की पुष्टि करें और प्राप्त OTP के साथ मान्य करें.

Step 5: आपका Digilocker खाता सफलतापूर्वक सक्रिय हो जाएगा.

Step 6: परिणाम घोषणा के बाद, एप्लिकेशन खोलें और परिणाम लिंक पर क्लिक करें.

Step 7: विवरण दर्ज करें और अपनी डिजिटल मार्कशीट एक्सेस करें.

