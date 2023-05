CBSE 12th Result Marksheet Digi Locker: CBSE 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी, results.cbse.nic.in पर परिणान देख डिजी लॉकर से ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

CBSE Class 12th Result Marksheet Digi Locker, cbse.nic.in, cbseresults.nic.in, cbse.gov.in, digilocker.gov.in, results.gov.in: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE)) ने कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इन नतीजों की जांच results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर की जा सकती है. सीबीएसई (CBSE) बोर्ड परीक्षा के नतीजे DigiLocker और UMANG ऐप के माध्यम पर भी उपलब्ध हैं.

CBSE के नतीजे देखने के लिए बोर्ड परीक्षा रोल नंबर, जन्म तिथि, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी जैसी क्रेडेंशियल आवश्यक होते हैं. इस साल, सीबीएसई (CBSE) ने अकादमिक सत्र के अंत में केवल एक बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के पुराने पैटर्न पर वापस लौट गया है. 2022 में, बोर्ड ने परीक्षा को दो टर्म में बांटा गया था और कई अन्य बोर्ड भी उसी का पालन किया था.

छात्र आज अपने अंक ऑनलाइन देख सकते हैं. उनके अंक पत्र और प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी स्कूल द्वारा बाद में वितरित की जाएगी. इन दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण digilocker.gov.in के माध्यम से उपलब्ध होते हैं. स्टूडेंट्स कक्षा 10 या 12 के बोर्ड परीक्षा टॉपरों के नाम का ऐलान नहीं किया गया, छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकने के उपाय के रूप में.

The wait is almost over! #CBSE Class X and XII results for the year 2023 are #ComingSoon, & #DigiLocker platform has made a special set up for hassle-free, access to your digital marksheet.

Students visit the URL https://t.co/pSvg3mGnPS and complete the account activation process pic.twitter.com/0WuAOdtQub — DigiLocker (@digilocker_ind) May 10, 2023

जो छात्र अपने नतीजों से खुश नहीं हैं, वे अपने नतीजों की रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन छात्रों को जो और अधिक बेहतर करना चाहते हैं, वे इस साल बाद में आयोजित की जाने वाली कंपार्टमेंट परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं.

CBSE बोर्ड 12वीं के नतीजे 2023 घोषित कर दिए गए हैं. 87.33 प्रतिशत छात्र CBSE कक्षा 12 परीक्षा में पास हुए हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) ने CBSE बोर्ड 12वीं के परिणाम 2023 की घोषणा की है. जिन छात्रों ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे सीबीएसई (CBSE) के वेबसाइट पर अपने परिणाम देख सकते हैं. इस वर्ष कक्षा 12 के कुल पास प्रतिशत 87.33% है. इस साल तिरुवनंतपुरम जिला 99.91 प्रतिशत पास प्रतिशत के साथ टॉप किया है. लड़कियों का पास प्रतिशत 90.68% है.

CBSE अपने छात्रों को पहली, दूसरी और तीसरी विभागों से अवार्ड नहीं करेगा, ताकि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके. कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 14 फरवरी से 21 मार्च 2023 तक देश और विदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. कक्षा 10 के परिणाम विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर जांचे जा सकते हैं, जो results.cbse.nic.in, cbse.nic.in, digilocker.gov.in और results.gov.in में शामिल हैं. वेबसाइटों के अलावा, परिणाम डिजिटल लॉकर और UMANG जैसे मोबाइल एप्स पर भी जांचे जा सकते हैं.

Class 12 results: The overall pass percentage stands at 87.33%. Trivandrum region tops with 99.91 pass percentage. Girls outshine Boys by 6.01% with 90.68 pass percentage. CBSE will not award first, second and third divisions to its students, to avoid unhealthy competition. — ANI (@ANI) May 12, 2023

साल 2022 में, सीबीएसई (CBSE) कक्षा 10 के परिणाम 22 जुलाई को घोषित किए गए थे. जिसमें कुल 20,93,978 छात्र-छात्राएं शामिल थीं, जिनमें से 19,76,668 पास हुए थे. वास्तविक पास प्रतिशत 94.4% था. लड़कियां-लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया था. लड़कियों का पास प्रतिशत 95.21% था और लड़कों का 93.8%.

CBSE 12वीं का रिडल्ट कैसे देखें (how to check CBSE 12th Result 2023)

step 1: ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं

step 2: लॉग इन पेज खुलने पर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालें

step 3: आपका CBSE बोर्ड रिजल्ट आपके सामने खुल जाएगा, इसे चेक करें

step 4: यहां से अपने रिजल्ट की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करके रख सकते है.

डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट ऐसे डाउनलोड करें (How to download marksheet via Digilocker Cbse 12th Results 2023 )

Step 1: आधिकारिक वेबसाइट - cbseservices.digilocker.gov.in/activate cbse पर जाएं.

Step 2: 'खाता निर्माण के साथ शुरू हो जाओ' पर क्लिक करें.

Step 3: अपनी स्कूल द्वारा दिए गए आवश्यक जानकारी और 6 अंकों का पिन दर्ज करें.

Step 4: जानकारी की पुष्टि करें और प्राप्त OTP के साथ मान्य करें.

Step 5: आपका Digilocker खाता सफलतापूर्वक सक्रिय हो जाएगा.

Step 6: परिणाम घोषणा के बाद, एप्लिकेशन खोलें और परिणाम लिंक पर क्लिक करें.

Step 7: विवरण दर्ज करें और अपनी डिजिटल मार्कशीट एक्सेस करें.

