क्या अलवर महाराज ने बांधे राहुल गांधी के जूते के फीते, मचा बवाल, जाने पूरा सच

Jaipur News : अलवर के पूर्व राजपरिवार से तालुक रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें कहा जा रहा है कि भंवर जितेंद्र भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के जूतों के फीता बांध रहे है. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है. इस वीडियो को बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया. जिसके बाद कांग्रेस ने एक दूसरा वीडियो जारी कर तस्वीरों की सच्चाई बताई.

दरअसल वीडियो पर बवाल मचने के बाद कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र ने बीजेपी के अमित मालवीय को चेताया और मालवीय पर गलत जानकारी के साथ भ्रामक ट्वीट का आरोप लगाया.इसके साथ ही भंवर जितेंद्र ने अपनी बात के समर्थन में फोटो भी जारी किए.

भंवर जितेंद्र ने ट्वीट करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के राष्ट्रीय सूचना विभाग के प्रभारी के तौर पर आपका ट्वीट पूरी तरह झूठ और मानहानि करने वाला है. सच तो यह है कि मेरे लिए राहुल जी कुछ देर रुके ताकि मैं अपने जूतों के फीते खुद बांध सकूं. ट्वीट को डिलीट करें और राहुल गांधी से माफी मांगें या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें.

As incharge of ruling BJP’s National Info Dept your tweet is a complete lie and defamatory.

The fact is that after being pointed out by Rahul ji upon my request he paused briefly so that I could tie my own shoe laces.

Delete the tweet and apologise to RG or face legal action https://t.co/HDXVii09bg

— Jitendra Singh Alwar (@JitendraSAlwar) December 21, 2022