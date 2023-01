भूकंप से कांपी राजस्थान की धरा, दहशत में ऑफिस से बाहर भागे लोग

Earthquake in Rajasthan : राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए. राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी भूकंप की कंपन महसूस की गई. भूकंप का केंद्र नेपाल में था, लेकिन तीव्रता तेज थी. जिसके चलते झटके जयपुर, अलवर और दौसा तक महसूस किए गए. भारतीय समयानुसार 2 बजकर 28 मिनट 31 सेकेंड पर भूकंप के झटके महसूस किए गए.

जयपुर दौसा और अलवर में 30 सेकंड से ज्यादा वक्त तक भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेपाल में भूकंप का केंद्र था जबकि चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है. भूकंप का केंद्र नेपाल में कालिका (Kalika) से 12 किलोमीटर दूर था. नेपाल में भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि घरों में छत पर लगे फंखे और फर्नीचर आदि भी हिलने लगे.

जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद लोग अपने दफ्तर और घरों से बाहर निकल गए. लोगों में दहशत देखने को मिली. हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी भी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है. ना ही किसी के हताहत होने की कोई सूचना है.

Earthquake of Magnitude:5.8, Occurred on 24-01-2023, 14:28:31 IST, Lat: 29.41 & Long: 81.68, Depth: 10 Km ,Location: Nepal for more information Download the BhooKamp App https://t.co/gSZOFnURgY@ndmaindia @Indiametdept @Dr_Mishra1966 @Ravi_MoES @OfficeOfDrJS @PMOIndia pic.twitter.com/y1Ak7VbvFB

